Манчестер Сіті без проблем здолав Брентфорд: Зінченко провів весь матч у запасі

У середу, 9 лютого, відбулися 4 матчі 24-го туру чемпіонату Англії. Манчестер Сіті обіграв Брентфорд з рахунком 2:0.

Манчестер Сіті – Брентфорд 2:0

Голи: Марез, 40 (пенальті), Де Брюйне, 69

До слова Динамо у серії пенальті вибило Депортіво з Юнацької ліги УЄФА: відеоогляд

Українець Олександр Зінченко, який повернувся до ладу після перенесеного коронавірусу, потрапив у заявку на гру, але залишився в запасі, повідомляє 24 канал.

"Містяни" забили по голу в кожному з таймів. У першій половині зустрічі пенальті реалізував Ріяд Марез, а після перерви відзначився Кевін Де Брейне.

Таким чином, Манчестер Сіті набрав 60 очок, залишившись у статусі лідера чемпіонату та збільшивши відрив від другого місця до 12 очок. Брентфорд, програвши у п'ятому матчі АПЛ поспіль, тримається на чотирнадцятій позиції.

Манчестер Сіті – Брентфорд відеоогляд