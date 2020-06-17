17 червня "Манчестер Сіті" приймає "Арсенал" у 28 турі англійської Прем'єр-ліги. Онлайн-трансляція матча – на сайті Спорт24.

"Манчестер Сіті" займає друге місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги, але відставання від "Ліверпуля" катастрофічне. Завоювання золотих медалей мерсисайдців залишається питанням часу, а підопічним Хосепа Гвардіоли потрібно ще утримати другу сходинку від зазіхань "Лестера". Та й "Челсі" не так вже й далеко.

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А ось у "Арсеналу" ситуація практично катастрофічна. "Каноніри" займають лише дев'ятий рядок у турнірній таблиці і ризикують залишитися без єврокубків на наступний сезон, але ж це істотні фінансові втрати.

Манчестер Сіті – Арсенал: онлайн-трансляція