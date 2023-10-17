Три зміни в старті: склад збірної України на матч проти Мальти

Головний тренер збірної України Сергій Ребров обрав 11 футболістів, які розпочнуть матч відбору Євро-2024 проти Мальти з перших хвилин. У порівнянні з попереднім поєдинком відбулося кілька змін.

У вівторок, 17 жовтня, збірна України проведе свій передостанній матч відбору Євро-2024. Команда Сергія Реброва на виїзді протистоятиме збірній Мальти, пише 24 канал.

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Хто вийде в основі

Напередодні зустрічі тренерський штаб "синьо-жовтих" визнався зі стартовим складом. У порівнянні з попереднім матчем проти Північної Македонії Сергій Ребров провів три заміни. З перших хвилин гру розпочнуть Владислав Ванат, Сергій Сидорчук та Олександр Караваєв.

СТАРТОВИЙ СКЛАД УКРАЇНИ: Трубін – Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Сидорчук, Судаков, Зінченко – Ванат, Мудрик, Довбик.

Стартовий склад збірної України / УАФ

Свисток арбітра про початок зустрічі пролунає о 21:45 за київським часом. Нагадаємо, що збірна України після 6 матчів набрала 10 очок. Команда Мальти – аутсайдер групи С. Острівна збірна не заробила жодного балу у кваліфікації Євро-2024.