Ексфутболіст збірної виділив футболістів, які можуть принести Україні перемогу над Мальтою

Збірна України проводить останні приготування до матчу відбору на Євро-2024 проти Мальти. У підопічних Сергія Реброва не має права на помилку.

14 жовтня синьо-жовта дружина здолала "вдома" Північну Македонію 2:0. Голи у складі української збірної забивали Георгій Судаков та Олександр Караваєв. 17 жовтня на нашу збірну чекатиме нове випробування проти Мальти.

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Полунін: Нашим потрібно на Мальті виходити максимально мотивованими й доводити, що вони сильніші

У виїзному поєдинку у Мальті Сергій Ребров не зможе розраховувати одразу на двох досвідчених футболістів, які ще після матчу проти македонців покинули розташування команди. Мова йде про Сергія Кривцова та Руслана Маліновського, який пропускає гру проти мальтійців через перебір жовтих карток. Але і без них у збірній України панує чудова конкуренція.

Колишній футболіст "синьо-жовтих" Андрій Полунін поділився своїми очікуваннями перед грою проти Мальти. На його думку, першочерговим завданням збірної на найближчий матч буде перемога, а не показати видовищну гру.

Полунін розповів, чи проведе Сергій Станіславович ротацію складу у порівнянні із попереднім матчем проти Північної Македонії. Колишній футболіст не виключив, що можуть відбутись невеликі зміни у центрі поля. Ймовірно, в опорній зоні з'явиться колишній динамівець Сергій Сидорчук.

Полунін виділив двох футболістів, від яких може йти гострота на ворота суперника. Передусім він назвав нападник Жирони Артема Довбика, якому потрібно показати себе не лише у Ла Лізі, а й головні команді країни.

Також він додав сюди лівого вінгера Челсі Михайла Мудрика.

Михайлу в поєдинку з балканцями багато вдавалося. Окрім головного – результативного завершального удару. Це можна пояснити браком досвіду. Все ж, в таких ситуаціях, де не забивав Михайло, треба діяти більш винахідливо. Тоді м'яч не летітиме прямісінько в воротаря суперників. Я дуже хочу, аби Мудрик врахував це й тоді в нього на Мальті все вийде,

– заявив Полунін.

Полунін прокоментував той факт, що Україна – фаворит протистояння з Мальтою.

Нашим потрібно на Мальті виходити максимально мотивованими й доводити, що вони сильніші. Тим паче, що рівень підготовки в українців помітно вищий. Зрештою, в кого ж тоді вигравати, як не в мальтійців, коли ставиш перед собою престижне завдання пробитися на Євро?

– відповів колишній гравець збірної.

Матч Мальта – Україна розпочнеться 17 жовтня о 21:45 (за київським часом). Перша зустріч цих збірних закінчилась мінімальною перемогою українців 1:0. Тоді переможний гол із пенальті забив Віктор Циганков, який цього разу пропускає збір через травму.

Перед цією зустріччю Україна має у своєму активі 10 балів. Стільки ж у другої Італії. Завдяки перемозі у минулій грі українці дещо відірвались від македонців у групі "С".

Паралельно із цим матчем буде відбуватись одна з ключових ігор відбору на Євро-2024 у цій групі – Англія прийматиме Італію (початок теж о 21:45).