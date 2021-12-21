Дружні стосунки "гірників"

У березні на футболістів збірної України чекає надскладний екзамен. 24-го березня "синьо-жовті" на виїзді поміряються силами з Шотландією у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.

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Українцям потрібно перемогти шотландців, а потім здолати переможця пари Уельс – Австрія, щоб здобути путівку у Катар. До цього всього на футболістів чекає друге коло УПЛ. Тому у відпустках гравці національної команди обрали повний релакс, без великих активностей та у колі сім'ї.

Досвідчені гравці Шахтаря Тарас Степаненко та Сергій Кривцов вирішили не розлучатись у відпустці. "Гірники" разом із родинами полетіли на Мальдіви. Найбільш активно у соцмережі фото з відпочинку викладає дружина Степаненка.



Велика сім'я гравця Шахтаря / Фото з інстаграму Тараса Степаненка

Центрбек збірної та Шахтаря Микола Матвієнко проводить час у відпустці не лише з родиною. Разом із ним на Мальдівах відпочиває велика сім'я голкіпера Шахтаря Андрія Пятова.



Сім'я Матвієнка / Фото з інстаграму Миколи Матвієнка

Циганков зробив пропозицію коханій

Якщо "гірники" поїхали за кордон із великими сім'ями, то лідер Динамо Віктор Циганков зробив перший крок до створення своєї родини. Вінгер киян полетів на Мальдіви з коханою дівчиною.

Циганков вирішив не втрачати час та у відпустці зробив пропозицію руки і серця своїй вже нареченій, яка відповіла згодою.

Віктор коротко підписав світлину, додавши синє сердечко.

Все тільки починається,

– написав динамівець.



Вона сказала: "Так" / Фото з інстаграму Віктора Циганкова



Відпочинок лідера Динамо / Фото з інстаграму Віктора Циганкова

Сім'я Судакова чекає на поповнення

А от півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков із коханою вирішили не брати курс на Мальдіви, а обрали Домінікани.

Наймиліше те, що вже незабаром у сім'ї 19-річного футболіста буде поповнення. Георгій зворушливо підписав красиві фото з відпустки.

Під твоїм серцем стукає друге. Скоро нас буде троє,

– мило підписав фото Судаков.



Скоро у сім'ї буде поповнення / Фото з інстаграму Георгія Судакова



Судаков із коханою / Фото з інстаграму Георгія Судакова

Один рейс – Мальдіви

Із другими половинками свою відпустку проводять інші гравці збірної України – Ілля Забарний, Анатолій Трубін та Артем Довбик. Талановиті зірки синьо-жовтої команди теж попрямували відпочивати на Мальдіви.



Забарний із коханою / Фото з інстаграму Іллі Забарного



Герої України на Євро-2020/ Фото з інстаграму Артема Довбика



Трубін заслужив на відпочинок / Фото з інстаграму Анатолія Трубіна

Бущан пішов на полювання

Георгій Бущан став одним із небагатьох, хто не проміняв холодну засніжену Україну на сонячні та теплі країни. Голкіпер Динамо у компанії Артема Федецького, Олега Герасимюка та Тараса Михайлика пішли на полювання.



Бущан відпочиває в Україні / Фото з інстаграму Артема Федецького

Милі клопоти татуся

Якщо гравці збірної, які виступають в УПЛ, відпочивають, то Олександр Зінченко і решта футболістів виступають за свої клуби у Європі.

Лівий захисник Манчестер Сіті Зінченко не лише встигає грати в АПЛ та ще й займатись вихованням донечки Єви.

Відзначимо, що у матчі проти Ньюкасла українець асистував Ріяду Махрезу.



Зінченко з донечкою / Фото з інстаграму Олександра Зінченка