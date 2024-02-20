Програє і завершить кар’єру у травні: колишній чемпіон світу зробив прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Пол Маліньяджі вважає, що в травні Олександр Усик програє бій за абсолютне чемпіонство в хевівейті. На думку ексчемпіона світу, поразка змусить українця завершити кар'єру.

18 травня в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Маліньяджі зробив невтішний для Усика прогноз на бій з Ф'юрі

Своїми очікуваннями від поєдинку поділився колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі. На думку легендарного американського боксера, Усик програє британцеві, після чого завершить боксерську кар'єру.

"Усик програє Ф’юрі і завершить кар’єру у травні. Він піде на пенсію раніше, ніж Теренс Кроуфорд. Він завершить кар’єру наступним.

Олександр серйозний хлопець. Але я думаю, що відразу після поразки він зрозуміє, що у нього немає шансів повернути титули.

Ф'юрі занадто великий для нього. Усик проробив чудову роботу у хевівейті, здобув 3 титули, але йому буде дуже складно з цим велетнем", – сказав Маліньяджі.

Усик та Ф'юрі досі не програвали на професіональному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.