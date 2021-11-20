Маліновський забив у ворота Спеції Коваленка: відео фірмового голу українця

Аталанта 20 листопада приймала Спецію у 13 турі Серії А. Руслан Маліновський відзначився голом у ворота команди Віктора Коваленка.

Чергова "гармата" від Маліновського

Руслан Маліновський з'явився на полі у другому таймі, коли рахунок зустрічі вже був 4:1. Українець забив п'ятий гол Аталанти у ворота Спеції.

Більше про матч Аталанта Маліновського знищила Спецію Коваленка: відео гольової перестрілки у Серії А

За хвилину до завершення основного часу матчу Муріель скинув під удар півзахиснику збірної України. Маліновський без вагань пробив з-за меж штрафного. Здавалось, що голкіпер гостей впорається з ударом, який летів по центру воріт. Однак зіграв дуже невдало та дозволив Руслану записати своє прізвище на табло.

Для українського атакувального півзахисника це третій м'яч у 13-ти зіграних поєдинках сезону-2021/2022 у Серії А.

Гол Маліновський став останнім для Аталанти у цій зустрічі. Відзначимо, що 64 хвилини на полі провів інший українець у складі Спеції Віктор Коваленко. Але матч у півзахисника не вдався.

Маліновський забив у ворота Спеції: відео