Маліновський забив перший гол за Аталанту у 2022 році: відео гармати українця
9 січня 2022 , 18:33Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Український футболіст Руслан Маліновський забив перший гол у 2022 році за італійську Аталанту. Півзахисник відзначився голом у чемпіонаті Італії.
Шостий гол Маліновського
Руслан забив гол у виїзному поєдинку Аталанти проти Удінезе. Маліновський на 43-й хвилині відзначився третім голом своєї команди в грі.
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Гравець Аталанти Джузеппе Пеццелла з меж штрафного влучив у захисника, після чого м'яч опинився у Руслана. Українець вирішив відразу пробити й потужним ударом не залишив шансів голкіперу.
Відео голу Маліновського
Статистика Маліновського. Для Руслана це вже 23 матч за Аталанту у всіх турнірах у сезоні-2021/2022. На рахунку українського футболіста вже 6 голів та дві результативні передачі.
Слід зазначити, що це не єдина результативна дія Маліновського у матчі. На 22-й хвилині гри Руслан віддав результативну передачу на Луїса Муріеля.