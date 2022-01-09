Маліновський забив перший гол за Аталанту у 2022 році: відео гармати українця

Український футболіст Руслан Маліновський забив перший гол у 2022 році за італійську Аталанту. Півзахисник відзначився голом у чемпіонаті Італії.

Шостий гол Маліновського

Руслан забив гол у виїзному поєдинку Аталанти проти Удінезе. Маліновський на 43-й хвилині відзначився третім голом своєї команди в грі.

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Гравець Аталанти Джузеппе Пеццелла з меж штрафного влучив у захисника, після чого м'яч опинився у Руслана. Українець вирішив відразу пробити й потужним ударом не залишив шансів голкіперу.

Відео голу Маліновського



Слід зазначити, що це не єдина результативна дія Маліновського у матчі. На 22-й хвилині гри Руслан віддав результативну передачу на Луїса Муріеля.

Для Руслана це вже 23 матч за Аталанту у всіх турнірах у сезоні-2021/2022. На рахунку українського футболіста вже 6 голів та дві результативні передачі.