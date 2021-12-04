Маліновський забив гол у ворота Наполі ударом під перекладину – відео ефектного удару

Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Аталанти на матч проти Наполі на виїзді. І на початку зустрічі відзначився забитим голом.

Гармата від Маліновського

Маліновський повернувся у стартовий склад Аталанти (попередній матч проти Венеції він провів у запасі). І вже на сьомій хвилині відзначився забитим голом.

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Сапата на лівому фланзі зумів прийняти м'яч та прикрити його від суперника у штрафному. Але самому пробити шансу не було – поруч вже був ще один гравець Наполі. Тож він вирішив прострелити на вільного Маліновського, який набігав у штрафний.

Маліновський вирішив пробити в дотик з лінії штрафного майданчика. Удар видався потужним та влучним – від перекладини той влетів у ворота.

Відео голу Маліновського



Правда згодом Маліновський отримав жовту картку. І через перебір жовтих карток пропустить наступний матч в чемпіонаті Італії – проти Верони.