Маліновський віддав асист у першому матчі Аталанти в сезоні: відео удару
У рамках першого туру Серії А Аталанта протистояла Сампдорії. Українець Руслан Маліновський допоміг своїй команді здобути перемогу.
Самдорія – Аталанта 0:2
Матч закінчився перемогою гостей. Команда з Бергамо зуміла забити двічі і не пропустила, пише 24 канал.
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На 26-й хвилині відзначився Рафаель Толой, а на останніх секундах зустрічі забив Адемола Лукман.
Українець Руслан Малиновський з'явився на футбольному полі на 84-й хвилині і саме він віддав асист, коли забивав Лукман.
У паралельній зустрічі 1-го туру Мілан переміг Удінезе з рахунком 4:2.
Маліновський може залишити Аталанту
Руслан Маліновський може залишити італійський клуб. Про це раніше повідомляв відомий інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією журналіста, на 29-річного українця претендує Ноттінгем Форест. Також з агентами хавбека контактують клуби АПЛ та Серії А. Найближчим часом Маліновський обговорить своє майбутнє з керівництвом Аталанти.
Минулого сезону Руслан відіграв 41 матч у всіх турнірах за "бергамасків", у яких забив 10 голів і зробив 7 результативних передач. Також нагадаємо, що Ноттінгем Форест повернувся в АПЛ після 23-річної перерви.
Відеоогляд матчу