Маліновський увійшов у символічну команду 1/8 фіналу Ліги Європи

Український футболіст Руслан Маліновський став одним із головних героїв проходу Аталанти до 1/4 фіналу Ліги Європи.

Маліновський увійшов до символічної збірної 1/8 фіналу Ліги Європи за версією WhoScored. Потрал поставив українцю оцінку 7,73 бала.

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Перформанс українця (гол та два асисти) у першому матчі з Баєром забезпечив його команді комфортний заділ на другу гру, а самому футболісту - високу оцінку від статистичних порталів.

Символічна збірна від WhoScored: