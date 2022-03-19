Маліновський увійшов у символічну команду 1/8 фіналу Ліги Європи
19 березня 2022 , 11:57
Джерело:WhoScored
Український футболіст Руслан Маліновський став одним із головних героїв проходу Аталанти до 1/4 фіналу Ліги Європи.
Маліновський увійшов до символічної збірної 1/8 фіналу Ліги Європи за версією WhoScored. Потрал поставив українцю оцінку 7,73 бала.
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Перформанс українця (гол та два асисти) у першому матчі з Баєром забезпечив його команді комфортний заділ на другу гру, а самому футболісту - високу оцінку від статистичних порталів.
Символічна збірна від WhoScored: