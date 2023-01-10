Маліновський зворушливо попрощався з Аталантою: щемливе відео
Джерело:інстаграм Руслана Маліновського
У кар'єрі Руслана Маліновського настав французький період. Український півзахисник став гравцем Марселя.
9 січня французький Марсель оголосив про підписання футболіста збірної України. "Провансальці" взяли Маліновського в оренду до кінця сезону з обов'язковим викупом влітку.
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Маліновський: Від щирого серця дякую всім
Очікується, що Аталанта отримає за Руслана 10 мільйонів євро плюс ще 3 мільйони у вигляді бонусів. Клуб із Бергамо подякував українцю за роботу. Тепер настала черга попрощатись і самого футболіста.
Маліновський у своїй соцмережі виклав ролик, у якому показав увесь свій шлях в Аталанті – від презентації до голів у футболці бергамівців. Руслан не менш щемливо підписав це відео. У тексті український футболіст подякував усім за підтримку та вирішив не прощатися.
Для мене настав момент покинути Аталанту. Важко висловити словами подяку та гордість, яку я відчуваю, коли думаю про 3,5 роки, які я тут провів. Дякую клубу, партнерам по команді, тренерам. І насамперед – фанатам. Від щирого серця дякую всім, хто був зі мною весь цей час і супроводжував мене в цій подорожі. Не прощаюся, говорю тільки, що ми залишимося друзями. Назавжди,
– написав Маліновський.
Відео моментів із гри Маліновського в Аталанті
Кар'єра Маліновського в Аталанті
- 16 липня 2019 року Маліновський став гравцем Аталанти, перейшовши із бельгійського Генка.
- Руслан майже одразу завоював місце в основі, але з часом втратив довіру Джана П'єра Гасперіні.
- У своєму останньому сезоні у Бергамо провів 15 матчів, у яких відзначився одним голом та двома асистами.
- Загалом у футболці Аталанти відіграв 143 поєдинки, у яких забив 30 м'ячів та віддав 28 гольових передач на партнерів по команді.
- Маліновський мав чинний контракт із італійським клубом, але вирішив змінити вектор своєї кар'єри на інший чемпіонат заради більшої кількості ігрової практики. Фанатам Аталанти Руслан назавжди запам'ятається красивими голами з дальніх дистанцій.