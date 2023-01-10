Маліновський зворушливо попрощався з Аталантою: щемливе відео

У кар'єрі Руслана Маліновського настав французький період. Український півзахисник став гравцем Марселя.

9 січня французький Марсель оголосив про підписання футболіста збірної України. "Провансальці" взяли Маліновського в оренду до кінця сезону з обов'язковим викупом влітку.

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Маліновський: Від щирого серця дякую всім

Очікується, що Аталанта отримає за Руслана 10 мільйонів євро плюс ще 3 мільйони у вигляді бонусів. Клуб із Бергамо подякував українцю за роботу. Тепер настала черга попрощатись і самого футболіста.

Маліновський у своїй соцмережі виклав ролик, у якому показав увесь свій шлях в Аталанті – від презентації до голів у футболці бергамівців. Руслан не менш щемливо підписав це відео. У тексті український футболіст подякував усім за підтримку та вирішив не прощатися.

Для мене настав момент покинути Аталанту. Важко висловити словами подяку та гордість, яку я відчуваю, коли думаю про 3,5 роки, які я тут провів. Дякую клубу, партнерам по команді, тренерам. І насамперед – фанатам. Від щирого серця дякую всім, хто був зі мною весь цей час і супроводжував мене в цій подорожі. Не прощаюся, говорю тільки, що ми залишимося друзями. Назавжди,

– написав Маліновський.

Відео моментів із гри Маліновського в Аталанті

Кар'єра Маліновського в Аталанті