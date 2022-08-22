На фоні конфлікту з тренером: Маліновський – найкращий гравець Аталанти у матчі проти Мілана

Аталанта 21 серпня приймала у центральному турі Серії А Мілан. Єдиний гол у матчі у складі господарів забив Руслан Маліновський.

Забив єдиний гол господарів

Руслан Маліновський з'явився на полі з перших хвилин. Навіть попри те, що в українцю є конфлікт із головним тренером Аталанти Джаном П'єро Гасперіні.

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Але вже на 29-й хвилині першого тайму український півзахисник довів, що є одним із лідерів команди. Позиційна атака закінчилась ударом на межі штрафного від Маліновського. Руслан отримав передачу від Мехле та ударом в один дотик відкрив рахунок у зустрічі. Звісно, не без допомоги рикошету.

На жаль, бергамівському клубу не вдалось втримати мінімальну перемогу. У середині другої 45-хвилинки Ісмаель Беннасер зрівняв цифри на табло.

Автор єдиного гола Аталанти у матчі провів на полі 73 хвилини. Замість нього на футбольному полі з'явився Адемола Лукман, якому у минулому поєдинку асистував Руслан.

У підсумку – 1:1, нічия на полі Аталанти.

Маліновський став найкращим гравцем матчу у складі клубу з Бергамо. За версією WhoScored, Руслан отримав оцінку 7.5. Найближчим до нього став голкіпер Аталанти Хуан Муссо – 7.4.

Найкращим футболістом зустрічі у складі обох команд став автор голу у футболці Мілана Беннасер – 8.6.



Аталанта – Мілан: оцінки гравців / Скриншот із сайту WhoScored

Після двох турів Аталанта йде четвертою у таблиці Серії А. Клуб здобув 4 очки.

Мілан із 4 пунктами посідає третю позицію.

28 серпня Аталанта зіграє на виїзді проти Верони.