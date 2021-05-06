Українець Маліновський другий місяць поспіль визнаний найкращим гравцем Аталанти

Українець Руслан Маліновський названий найкращим гравцем Аталанти в квітні. Переможець був визначений голосуванням уболівальників.

Варто зазначити, що таке ж досягнення він зробив і в березні. У квітні він відзначився 3 голами і 5 результативними передачами за 5 ігор.

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Потужна результативність українця

У Серії А Аталанта веде запеклу боротьбу за друге місце. В активі Руслана 7 голів і 10 гольових передач у 38 матчах сезону (6 голів в 32 іграх чемпіонату, 1 гол в 2 поєдинках кубка, 4 гри в єврокубках).