З Маліновським, Коваленком та Гармашем – оголошено склад збірної України на матчі в листопаді

Тренерський штаб збірної України з футболу оголосив список гравців, які викликані на матчі в листопаді. В списку 25 футболістів. Ще 8 гравців перебувають у резервному списку.

Найбільшу увагу привертає повернення до лав "синьо-жовтих" півзахисника Руслана Маліновського.

Виклик до збірної також отримали Віктор Коваленко та Денис Гармаш. В УАФ зазначили, що причина в тому, що вони "привернули увагу тренерського штабу виступами у своїх клубах".

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Є в списку й Олександр Зінченко, який матчі в жовтні пропускав через ушкодження. Як і Тарас Качараба.

Розпочне збір збірна України 8 листопада в Києві. А наступного дня вилетить до Одеси, де 11листопада проведе товариський поєдинок із командою Болгарії. Заключний матч у групі D відбору ЧС-2022 українці зіграють 16 листопада в гостях, у місті Зениця, проти збірної Боснії та Герцеговини.

Склад збірної України