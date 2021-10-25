З Маліновським, Коваленком та Гармашем – оголошено склад збірної України на матчі в листопаді
Джерело:УАФ
Тренерський штаб збірної України з футболу оголосив список гравців, які викликані на матчі в листопаді. В списку 25 футболістів. Ще 8 гравців перебувають у резервному списку.
Найбільшу увагу привертає повернення до лав "синьо-жовтих" півзахисника Руслана Маліновського.
Виклик до збірної також отримали Віктор Коваленко та Денис Гармаш. В УАФ зазначили, що причина в тому, що вони "привернули увагу тренерського штабу виступами у своїх клубах".
До теми Збірна України дізналася потенційних суперників у Лізі націй: дата жеребкування
Є в списку й Олександр Зінченко, який матчі в жовтні пропускав через ушкодження. Як і Тарас Качараба.
Розпочне збір збірна України 8 листопада в Києві. А наступного дня вилетить до Одеси, де 11листопада проведе товариський поєдинок із командою Болгарії. Заключний матч у групі D відбору ЧС-2022 українці зіграють 16 листопада в гостях, у місті Зениця, проти збірної Боснії та Герцеговини.
Склад збірної України
- Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).
- Захисники: Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).
- Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі – Динамо), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Віктор Коваленко (Спеція, Італія).
- Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар), Денис Гармаш (Динамо).
- Резервний список: Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Анатолій Трубін, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Ігор Харатін (Легія, Польща), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1).