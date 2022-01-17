Маліновському заборонено грати в Серії А через відсутність вакцинації

Український футболіст Аталанти Руслан Маліновський пропустив матч Серії А проти Інтера. Гравець збірної України не може виступати в італійському чемпіонаті через відсутність вакцинації.

Маліновський пропустить наступний матч Аталанти

За інформацією TuttoAtalanta, Маліновський не отримав дозвіл зіграти в матчі проти Інтера через нові правила у коронавірусному протоколі Серії А, який набув чинності 10-го січня.

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Футболісти в Італії обов'язково повинні мати сертифікат про вакцинацію для відвідування стадіону.

Повідомляється, що Маліновський не вакцинований. Українець найближчим часом повинен отримати першу дозу вакцини.

Після цього він зможе отримати "зелений сертифікат" для участі у матчах лише з 15-го дня після вакцинації.

Таким чином, Руслан не зіграє проти Лаціо 22-го січня.

Не вакциновані футболісти Серії А

Окрім Маліновського, ідентична ситуація в Йосипа Ілічича з Аталанти.

Також відомо, що не вакцинований воротар Ювентуса Войцех Щенсни. Через це польський голкіпер не зіграв проти Інтера у матчі за Суперкубок Італії.

Раніше повідомлялося, що Маліновський здав позитивний тест на COVID-19.

У сезоні-2021/2022 українець зіграв за Аталанту у 23 матчах. На його рахунку 6 голів і 2 результативні передачі.