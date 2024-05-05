Український голкіпер забив фантастичний гол через поле: вражаюче відео

17-річний голкіпер Максим Воронов зіграв у матчі Атлетіко Паранаенсе проти Парани СТС. Це був поєдинок вікової категорії U-20.

Атлетіко Паранаенсе переміг з рахунком 3:2. Український голкіпер Максим Воронов також встиг відзначитись забити м'ячем.

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Фантастичний гол Максима Воронова

Голкіпер хотів допомогти команді атакувати противника, але так сильно вдарив по м'ячу, що він долетів до воріт суперника і влучив в них.

Гол Максима Воронова через усе поле: дивіться відео

Максим Воронов є вихованцем харківського Металіста. До Атлетіко Паранаенсе перейшов у травні 2023 року.