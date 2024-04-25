Стукає у двері команди Реброва: українець продовжує гольову феєрію у Європі – переможне відео

У середу, 24 квітня, відбувся матч 29-го туру Першої польської ліги, у якому Лехія приймала Полонію. У поєдинку був забитий лише один гол, а його автором став українець Максим Хлань.

Вже після стартових 10 хвилин Лехія повела у рахунку 1:0. Господарям поля вдалось організувати швидку контратаку, до якої й підключився Хлань. Максим відірвався від опіки та замкнув передачу в районі 11 метрів від Мени, повідомляє 24 Канал.

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Хланя не зупинити

Як стало відомо згодом, цей м'яч українця став єдиним та переможним для гданського клубу у цій зустрічі. Лехія мінімально обіграла Полонію.

Як забивав Хлань у матчі Лехія – Полонія: дивіться відео

Для 21-річного лівого вінгера з України цей м'яч став вже 5-м у 20-ти зіграних поєдинках поточного сезону-2023/2024. Також в активі Хланя 5 асистів. Нагадаємо, що Максим перебрався у польський клуб на початку вересня 2023-го року, коли зі скандалом покинув луганську Зорю, з якою досі має судові тяганини.

Відзначимо, що участь у матчі проти Полонії взяли ще двоє українських легіонерів Лехії – голкіпер Богдан Сарнавський та опорник Іван Желізко. Усі троє українців відіграли повний поєдинок.

Лехія після цієї перемоги набрала вже 59 балів та продовжує утримувати лідерство у таблиці Першої польської ліги. Від найближчого суперника, яким є Арка, у гданського клубу вже є відрив у 4 очки. У наступному турі Лехія зіграє на виїзді проти Сталі (27 квітня).