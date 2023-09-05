Вистражданий трансфер: гравець "молоджіки" перебрався у Європу після скандалу у Зорі

Ще один український футболіст продовжив свою кар'єру у європейському чемпіонаті. Тепер мов йде про 20-річного атакувального півзахисника Максима Хланя.

Футболіст групи атаки перейшов у польську Лехію на правах вільного агента. Максиму Хланю вдалось покінчити зі скандалом у луганському клубі та піти в іншу команду.

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Лехія займається українізацією

Український клуб примушував футболіст продовжити угоду ще на 5 років. Але Хлань відмовлявся, адже хотів продовжити кар'єру в іншому колективі. Після відмови Зоря вирішила покарати футболіста-бунтівника – відсторонення Максима від тренувального процесу "мужиків" і ігрової практики.

Фізичну форму півзахисник підтримував на самоті. Однак влітку Хланю вдалось в одноосібному порядку розірвав контракт із Зорею.

Наразі деталі переходу Хланя у Лехію не повідомляються. За даними Transfermarkt, футболіст підписав угоду до 30 червня 2025 року.

Максим став третім українцем у складі цього польського клубу, у якому вже виступають голкіпер Богдан Сарнавський та опорник Іван Желізко, який у минулому турі відзначився красивим голом у ворота Заглембє (5:2).

У польському клубі не приховують радості від цього трансферу 20-річного українця. Президент Лехії Паоло Урфер розповів, що контактувати з Максимом вони почали ще декілька тижнів тому. Хлань серйозно поставився до цієї пропозиції, тому полякам було непросто переконати його продовжити кар'єру саме у їх клубі.

Однак усі сумніви футболіста відпали після того, як він приїхав у Гданськ, де відвідав інфраструктуру клубу.

Урфер зізнався, що зачарований грою Максима.

Максим вміє зачаровувати на полі. Коли у нього м'яч, все здається простим і легким. Тренер може використовувати його на будь-якій позиції в атаці. Він швидкий і знає, що робити з м'ячем,

– заявив власник Лехії.

У новому сезоні Хлань не провів ще жодного офіційного матчу. Натомість у минулому-2022/2023 відіграв 8 поєдинків, у яких віддав 2 асисти. Востаннє виходив на футбольне поле в офіційному матчі ще 27 березня 2022 року, коли відіграв 21 хвилину у грі "молодіжки" України проти Італії.

Перехід у Лехію став першим закордонним досвідом вихованця львівського футболу.