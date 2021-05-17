Гравець клубу АПЛ отримав українське громадянство: чи зіграє він за збірну

Захисник англійського футбольного клубу Вулверхемптон Макс Кілман отримав український паспорт. Кілман народився в Лондоні, але його батьки українці. Його мама народилася у Києві, а тато – в Одесі.

Про це футболіст заявив у інтерв'ю ютуб-каналу журналістки Влади Седан.

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За словами Кілмана, його мама завжди мріяла, що він гратиме за Україну.

"Я був дуже радий отримати український паспорт. Коли я його отримав, була дуже рада і моя мама. Вона хотіла зробити фотографію зі мною і паспортом в руках. Вся сім'я була рада, що він у мене є", – сказав Кілман.

Чи зіграє Кілман за збірну України?

23-річний футболіст поки не зможе грати за національну команду України.

Причиною є сурові правила ФІФА, адже футболіст раніше виступав за збірну Англії з футзалу, тобто у Кілмана англійське спортивне громадянство.