Макрон просить Мбаппе залишитися в ПСЖ, – ЗМІ

Контракт Кіліана Мбаппе з паризьким ПСЖ закінчується наприкінці сезону. Подейкують, що форвард збирається перейти до Реала.

Мбаппе товаришує з Макроном

На звістку про те, що Мбаппе може покинути ПСЖ відреагував президент Франції Емануель Макрон. Він хоче, аби футболіст залишився в паризькому клубі.

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Зазначається, що футболіст має хороші стосунки з президентом Франції, вони спілкуються особисто.

Президент Франції в особистих розмовах вмовляє нападника не покидати ПСЖ.

Крім того, недавно 52 французькі спортсмени написали відкритого листа із закликом не підтримувати суперницю Макрона по другому туру виборів Марін Ле Пен.

Від Мбаппе зараз очікують, що він також висловить свою думку з цього приводу.

Раніше мадридський Реал зробив Мбаппе космічну пропозицію: 100 мільйонів євро бонусу за підписання контракту та угода на 5 років із річною зарплатою 50 мільйонів євро. Таким чином, за 5 років Мбаппе може заробити 350 мільйонів євро.

Контракт Мбаппе з паризькою командою розрахований до кінця поточного сезону.