Дивний вибір ізраїльтян: Зоря зіграє перенесений матч з Маккабі в країні, де симпатизують Росії

Стало відомо, де буде зіграно перенесений матч 3-го туру Ліги конференцій Маккабі – Зоря. Приймаюча сторона обрала місцем проведення поєдинку Сербію.

Матч 3-го туру Ліги конференцій Маккабі – Зоря повинен був відбутися в Ізраїлі. Але через напад ХАМАС та початок війни поєдинок було перенесено.

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Номінально домашній поєдинок Маккабі проведе в Сербії. Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Зустріч відбудеться 25 листопада на стадіоні "ТСЦ Арена" у сербському місті Бачка-Топола. Він вміщує 4500 глядачів.

Ізраїльський клуб обирав з кількох варіантів, де саме провести перенесений матч. На жаль, вони зупинили свій вибір на Сербії. Вболівальники цієї країни на спортивних змаганнях неодноразово вивішували провокаційні банери проти України та висловлювали підтримку країні-агресору.

Малоймовірно, що українці зможуть потрапити на стадіон та підтримати Зорю.