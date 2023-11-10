Розглядають два варіанти: де Маккабі прийме Зорю у Лізі конференцій

Перша лобова зустріч між Зорею та Маккабі Тель-Авів у Лізі конференцій закінчилась перемогою ізраїльського клубу 1:3. Це була номінально домашня гра для української команди Валерія Кривенцова.

Маккабі Тель-Авів не може прийняти Зорю на власному полі. Нагадаємо, що у жовтні ХАМАС напав на Ізраїль та розпочав війну, тому спорт у цій країні пішов на паузу.

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Де відбудеться матч Маккабі – Зоря

Ізраїльські футбольні клуби змушені проводити домашні матчі за кордоном. Виключенням не став тель-авівський Маккабі. У команді вже розглядають різні варіанти країн, де Маккабі зможе прийняти Зорю у наступному турі групового раунду Ліги конференцій.

Матч Ліги конференцій Маккабі Тель-Авів – Зоря запланований на 25 листопада та розпочнеться о 19:45 (за Києвом).

Ймовірно, матч Маккабі – Зоря відбудеться на невеликому стадіоні у сербському Белграді. Також ізраїльтяни придивляються до арени Чукарічкі, який теж виступає у Лізі конференцій. Наприклад, 9 листопада Чукарічкі зазнали мінімальної домашньої поразки від італійської Фіорентини (0:1).

Запасним варіантом може стати Кіпр, але поки що більшість схиляється до проведення єврокубкового поєдинку у Сербії.

Маккабі Тель-Авів є прямим конкурентом Зорі у турнірній таблиці групи "В". Ізраїльський суперник набрав у 3-х матчах 6 очок та відібрав в українців другу позицію. Натомість в активі "мужиків" є 4 бали та вже третя сходинка.

Лідером цього квартету є бельгійський Гент – 10 очок. Лише Брейдаблік не набрав жодного пункту та замикає групу.

За повідомленням ЗМІ, до другої очної зустрічі Зоря вже підійде під керівництвом нового тренера. Начебто Валерій Кривенцов покине посаду головного наставника команди після провальної першої частини сезону "мужиків".