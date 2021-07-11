Пор'є переміг МакГрегора, Конор зламав ногу під час бою

На UFC 264 головним боєм стала сутичка між Конором МакГрегором та Дастіном Пор'є. Це був третій бій між ними. Перемогу здобув Пор'є.

До цього бійці двічі зустрічалися в октагоні. У 2014 році переміг МакГрегор. А на початку 2021 року Пор'є відправив суперника у важкий нокаут. Тож було домовлено про третій бій, тим більше, що він викликав чималий інтерес.

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Обоє бійців активно пішли в бій з самого початку. МакГрегор викидав лоукіки, на це Пор'є відповідав своїми ударами.

Згодом Конору вдався задушливий блок. Він намагався задушити суперника. Але Пор'є таки вдалося вирватися.

Вирішальним в бою стали останні десять секунд першого раунду. МакГрегор пішов в атаку, але невдало зробив крок назад. Він зламав собі ногу. І не зумів продовжити бій.

Пор'є здобув перемогу в цьому бою. А МакГрегор пообіцяв, що він проведе ще один бій проти Дастіна та переможе його. З октагона ірландця внесли на ношах.