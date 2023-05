На турнір з рапіду у Росії заявлені представники псевдореспубліки "ДНР", але у статусі українців

Російський спорт потрохи повертаються до міжнародних змагань. При цьому росіяни продовжують сходити з розуму на своїх внутрішніх турнірах на "болотах".

Ростов-на-Дону прийме етап Гран-прі з рапіду (RAPID Grand Prix of Russia Cup of the Sokol Group of Companies 2023). Участь у змаганнях візьме 84 представники.

Дика витівка росіян

Серед учасників виявлено троє представників псевдореспубліки "ДНР": Геннадій Матюшин, Олег Березін та Валерій Журба. Цікаво, що у графі громадянство вони позначені, як українці.



Представники "ДНР" у статусі українців / Колаж 24 Каналу

Усі інші учасники представлені громадянами ворожої Росії.

Уродженець Макіївки Матюшин з Макіївки ще з 2017-го року виступає на змаганнях так званої "ДНР".

Щодо Олега Березіна, який у 1998-му році став чемпіоном України з шахів, то у 2020-му та 2021-му вже був представлений президентом псевдореспубліки "Федерації шах ДНР".

Валерій Журба ж на турнірах представляв Донецьку область, а тепер виступає на змаганнях так званої "ДНР".

Усі у свій час стали зрадниками України. Тепер їх місце лише на "болотах" і більше ніде. Це чергові спортсмени-втікачі, які не заслуговують на додаток "UKR" у графі "громадянство".

Відзначимо, що заявка учасників змагань востаннє була оновлена вночі 29 травня.