Магучіх із рекордом сезону яскраво тріумфувала на першому своєму турнірі року – відео

У середу, 31 січня, чинна чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх взяла участь у першому для себе старті 2024 року. Сезон українка розпочала змаганнями в Котбусі.

Минулу неймовірну кампанію Ярослава також розпочинала з цього змагання. Тоді вона виграла турнір із результатом 1.98 метра, пише 24 Канал.

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Фантастичний старт сезону Магучіх

У 2024 році українка повторила свій успіх, але зробила це ще більш переконливо. Магучіх зі старту продемонструвала, що міжсезоння провела з користю та знаходиться у чудовій формі.

Наша землячка стартувала з висоти 1.90 метра, коли вже 5 з 8 стрибунок вибули з боротьби.

Ярослава Магучіх взяла її з першої спроби, після чого пропустила позначку вищу на 2 сантиметри. До висоти 1.94 метра єдиною суперницею українки залишилася німкеня Імке Оннен, вона взяла цю планку з другої спроби.

На це Ярослава відповіла успішною спробою на висоті 1.96 метра з першої спроби, тому Імке, щоб продовжити боротьбу за "золото" перенесла планку на 1.98 метра, але не змогла її підкорити.

Ярослава вже у статусі переможниці продовжувала свій виступ. Вона взяла планку 1.98 і 2.01 метра, після чого замахнулася на побиття рекорду сезону від австралійки Ніколи Оліслагерс (2.03 метра).

Перша спроба на висоті 2.04 метра була невдалою, а вже з другої – українка змогла повторити свій третій найкращий результат у кар'єрі та встановила новий рекорд турніру та сезону-2024.

Дивіться відео успішного рекордного стрибка

Медалістки International Jump Meeting Cottbus-2024

1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.04 метра

2. Імке Оннен (Німеччина) – 1.94

3. Айріне Пальшите (Литва) – 1.86

3. Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) – 1.86

. Завдяки двом успішним спробам на висоті 2 метри й вище Ярослава Магучіх вийшла на восьме місце в історії за кількістю таких елітних стрибків (45). Сьому позицію в цьому списку посідає інша українка Інга Бабакова (55), абсолютною ж рекордсменкою є представниця Болгарії – 195 успішних стрибків на планці 2 метри й вище.