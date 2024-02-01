Магучіх із рекордом сезону яскраво тріумфувала на першому своєму турнірі року – відео
У середу, 31 січня, чинна чемпіонка світу зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх взяла участь у першому для себе старті 2024 року. Сезон українка розпочала змаганнями в Котбусі.
Минулу неймовірну кампанію Ярослава також розпочинала з цього змагання. Тоді вона виграла турнір із результатом 1.98 метра, пише 24 Канал.
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Фантастичний старт сезону Магучіх
У 2024 році українка повторила свій успіх, але зробила це ще більш переконливо. Магучіх зі старту продемонструвала, що міжсезоння провела з користю та знаходиться у чудовій формі.
Наша землячка стартувала з висоти 1.90 метра, коли вже 5 з 8 стрибунок вибули з боротьби.
Ярослава Магучіх взяла її з першої спроби, після чого пропустила позначку вищу на 2 сантиметри. До висоти 1.94 метра єдиною суперницею українки залишилася німкеня Імке Оннен, вона взяла цю планку з другої спроби.
На це Ярослава відповіла успішною спробою на висоті 1.96 метра з першої спроби, тому Імке, щоб продовжити боротьбу за "золото" перенесла планку на 1.98 метра, але не змогла її підкорити.
Ярослава вже у статусі переможниці продовжувала свій виступ. Вона взяла планку 1.98 і 2.01 метра, після чого замахнулася на побиття рекорду сезону від австралійки Ніколи Оліслагерс (2.03 метра).
Перша спроба на висоті 2.04 метра була невдалою, а вже з другої – українка змогла повторити свій третій найкращий результат у кар'єрі та встановила новий рекорд турніру та сезону-2024.
Дивіться відео успішного рекордного стрибка
Медалістки International Jump Meeting Cottbus-2024
- 1. Ярослава Магучіх (Україна) – 2.04 метра
- 2. Імке Оннен (Німеччина) – 1.94
- 3. Айріне Пальшите (Литва) – 1.86
- 3. Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) – 1.86