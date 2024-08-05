Магучіх у 22 роки переписала історію легкої атлетики України: яке досягнення їй підкорилося

У неділю, 4 серпня, відбулися фінальні змагання зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. Вони стали надуспішними для України.

Ярослава Магучіх здобула золоту медаль, а ще одна представниця нашої країни Ірина Геращенко взяла "бронзу". Це перший подвійний подіум для України на Іграх-2024.

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Черговий рекорд Магучіх

Перемога дозволила нашій титулованій землячці вчергове увійти в історію. Вона стала першою українкою, яка здобувала дві олімпійські медалі з легкої атлетики.

На Олімпіаді Ярослава дебютувала у 2021 році в Токіо, й тоді одразу вона зійшла на п'єдестал із бронзовою нагородою. Тепер же в її колекції є й "золото".

. Магучіх – третя українська спортсменка, яка виграла Олімпійські ігри з легкої атлетики. По одній медалі мають ще 24 українські спортсмени.

Нагадаємо, що на початку липня Ярослава Магучіх на етапі Діамантової ліги встановила світовий рекорд – 2,10 метри. Вона побила досягнення Стефки Костадінової з Болгарії, яке трималося 37 років (2,09 метри).