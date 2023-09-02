Новоспечена чемпіонка світу Магучіх з рекордом сезону тріумфувала на етапі Діамантової ліги

У Китайському Сямені відбувся черговий етап Діамантової ліги. Україну у стрибках у висоту на ньому представляли Ярослава Магучіх та Юлія Чумаченко.

Для чинної чемпіонки світу Ярослави Магучіх змагання у Сямені стали першими після тріумфу в Будапешті. Учасницею змагань в Угорщині була і Юлія Чумаченко, але там вона не подолала кваліфікацію, пише 24 Канал.

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Переконлива перемога Магучіх

У Діамантовій лізі легкоатлетка змагалася вперше з 2016 року та фінішувала на п'ятій позиції. Юлія з перших спроб взяла висоту в 1.78, 1.82 та 1.86 метри, але 1.89 метри їй вже не підкорилися.

Саме з цієї висоти змагання розпочала Ярослава Магучіх. Українська чемпіонка почала свій виступ без помилок, із першої спроби взявши й 1.92 метри. Дана висота також підкорилася Лії Апостоловські зі Словенії та австралійці Елеанор Паттерсон.

Проте на висоті 1.95 метри вони зійшли з дистанції, а Ярослав Магучіх з третьої спроби взяла її. У статусі чемпіонки українка з першої спроби стрибнула 1.98 метри, а згодом і повторила найкращий результат сезону у світі та оновила свій особистий, фінішувавши з успішним взяттям висоти 2.02 метри.

Відео стрибка Ярослави Магучіх

Призери Діамантової ліги в Сямені. Стрибки у висоту (метри)

Ярослава Магучіх (Україна) – 2.02 Лія Апостоловські (Словенія) – 1.92 Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1.92

Таким чином Магучіх виборола четверту медаль у нинішньому сезоні Діамантової ліги та друге "золото". Раніше вона перемагала в Рабаті, а також була третьою в Лозанні та Монако.

. Цей результат дозволив Ярославі достроково відібралася до Суперфіналу сезону Діамантової ліги. Він відбудеться 16-17 вересня в США.