У Мадриді загорівся стадіон "Сантьяго Бернабеу": відео

На стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді сталося займання. Пожежа виникла на тому місці, де триває реконструкція.

Пожежники одразу прибули на місце події і працювали над усуненням пожежі. Інформації про можливі жертви немає.

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Пожежа на стадіоні Реалу: дивіться відео

Що відомо про реконструкцію "Сантьяго Бернабеу"

Два роки тому мадридський Реал презентував макет реконструкції стадіону "Сантьяго Бернабеу".

Нова арена вершкових мала стати вищою на 10-12 м. У споруді за планом передбачили готель, висувний дах та кіберспортивні зони.

Планувалося розширення музею мадридського Реалу й встановлення всередині стадіону 360-ти градусного відеотабло. Місткість стадіону мала залишитися без змін – 80 тис.

Через реконструкцію Реал весь сезон грав на резервному стадіоні Альфредо ді Стефано. На стадіон Сантьяго Бернабеу вершкові планували повернутись наступного сезону.