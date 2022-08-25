Лютий треш в українському футболі: як Рух перетворив старт чемпіонату в дикий фарс

Український футбол не завжди виділявся особливою видовищністю. Тож деякі його учасники вирішили взяти скандалами.

Перший тур УПЛ показав, яка ганьба твориться в українському футболі. При цьому його учасники, зазвичай, одні й ті самі, що підтверджує не випадковість того, що відбувається.

Варте уваги Більше не мільярдер: власник Металіста Ярославський втратив дві третини статків через війну

Єдиний телепул

Ще 15 серпня УПЛ на офіційному сайті повідомила, що з нового сезону буде єдиний телепул, а транслятором матчів виступить Setanta Sports. Вона за три роки контракту заплатила 16,2 мільйона доларів. А рішення було прийнято більшістю голосів, як цього вимагає статут УПЛ.

Вже тоді знайшлися ті, кому таке рішення було не довподоби. Чи не найбільше – власнику київського Динамо Ігорю Суркісу та президенту Руху Григорію Козловському. Також до них приєдналися футбольні клуби Зоря, Дніпро-1 та Металіст. Усі вони, окрім Руху, заявили, що будуть транслювати свої матчі на каналах медіахолдингу "1+1". Рух заявив, що сам буде показувати свої матчі.

Блокування відео

23 серпня офіційно стартував новий сезон УПЛ. В цей день Зоря приймала на власному полі Ворсклу. Представників Setanta Sports не пустили на стадіон для трансляції матчу. Його показував канал "2+2", а також на ютуб-каналі FootballHub.

У відповідь на це в УПЛ заявили, що цим питанням займатиметься контрольно-дисциплінарний комітет. І для Зорі може бути покарання.

А вже після цього відео з матчу Зоря – Ворскла було видалено з ютубу після скарги УПЛ та Setanta Sports за порушення авторських прав.

До теми Штрафи та зняття очок: що загрожує Динамо та іншим відступникам за зрив телепулу УПЛ

Цирк продовжується

Та вже 24 серпня навіть цей випадок вдалося "перевершити" представникам українського футболу. В цей день Рух у Львові приймав Металіст. І знову представників Setanta Sports не пустили на стадіон. Однак цього разу заплановану трансляцію матчу на ютуб-каналі Руху заблокували ще до старту матчу. Тож клуб вирішив показувати матч на власному каналі, який доступний на Megogo лише за платною підпискою. Правда і там трансляцію згодом прибрали.

Фактично вийшло так, що клуб, який до цього "боровся" з платним показом футболу, свою гру показував на платформі. доступ до якої платний. І навіть вирішив "поіронізувати" з цього приводу. Правда гра була доступна і на фейсбук-сторінці клубу.

Та на цьому історія не закінчилася. На цьому матчі був журналіст Андрій Сеньків, який вирішив описати все, що там відбувалося. У тому числі й поведінку президента Руху Григорія Козловського.

"Вже на 51-й хв пролунала друга тривога. Козловський заявив, що в нього є свій купол (WTF?) і відмовився йти в укриття. Але потім таки пішов. І… бухає зі своїми друзями прямо тут", – розповів Андрій Сеньків ще під час матчу.

"Реакція" Руху

На всю цю подію Рух відреагував у "свій спосіб". Клуб анулював річну акредитацію Андрію Сеньківу. Про це розповів сам журналіст.

"Я все розумію, але все рівно смішно. Я ж не підслуховував Козловського – він сам хотів, щоб його чули у віп-ложі "України", а потім сам прийшов з кентами бухати в укриття. До речі, ще кричав до Анатолія Дем‘яненка: "Почему ваш Павелко там вы*буется?". Але винен я, окей", – написав Андрій Сеньків.

У Русі на це заявили, що "якщо свобода слова – це можливість написати відверту брехню і зробити наклеп заради власного хайпу, тоді ок, наша футбольна журналістика у надійних руках".

DDoS-атаці "порохоботів"

Вже на наступний день після матчу у футбольному клубі Рух заявили, що їх сайт піддався DDoS-атаці. І навіть "назвали винних".

"Як нам стало відомо, ця кібератака була здійснена "порохоботами", які проявляли свою активність ще під час виборів. Цілком вірогідно, що в атаках на сайт Руху присутній і російський слід. Відтак просимо звернути увагу на кінцевого бенефіціарного власника Setanta, чий бізнес досі працює на території Білорусі. Такими ганебними і незаконними діями окремі суб’єкти футболу не змусять нас мовчати. Футбольний клуб Рух звернеться у кіберполіцію, аби усі причетні до цього понесли справедливе покарання", – йдеться в заяві клубу.

Сайт клубу і дійсно не працює станом на 18:00 25 серпня.

От тільки дивним в цьому плані виглядає звинувачення в сторону "порохоботів", адже Григорій Козловський – ще сам донедавна був представником партії "Європейська солідарність" у Львівській обласній раді. Він обраний був туди під час виборів у 2020 році. І лише в червні 2022 року склав з себе повноваження. А до цього з 2015 року був депутатом Львівської міської ради від політичної партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Тож коли йде звинувачення у кібератаці "порохоботів, які проявляли свою активність ще під час виборів" – то чи причетний до цих кібератак і сам Григорій Козловський, як представник цієї політичної сили на той час?