38-річна Даниліна приносить Україні "срібло" із легкої атлетики на Паралімпіаді-2024

Українська параатлетка Людмила Даниліна взяла участь у забігу на 1500 метрів. 38-річна спортсменка вже вигравала медаль на Паралімпіаді.

Збірна України продовжує виступи на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. За перші вісім ігрових днів наша команда здобула більше 60-ти медалей та закріпилась у топ-10 загального заліку, пише 24 Канал.

До теми Паралімпійські ігри-2024: загальний медальний залік

Перша медаль України 6 вересня

Черговий шанс на нагороду Україна мала у легкій атлетиці. В забігу на 1500 метрів у класі Т20 брала участь Людмила Даниліна, яка вже вигравала "бронзу" на Іграх у Ріо-2016 та "срібло" у Токіо-2020.

На щастя, серед суперниць українки не було "нейтральних" представниць. Загалом за медалі у фіналі боролись 9 легкоатлеток. Подвійне представництво було в Угорщини.

Із перших метрів дистанції Даниліна закріпилась у трійці лідерок забігу. Представниця Польщі після половини дистанції захопила лідерство.

На заключному колі чотири легкоатлетки відірвались від інших суперниць. Даниліна перетнула фінішну пряму другою.

Людмила Даниліна приносить "срібло" Україні – 4:28.40. Це найкращий результат у кар'єрі українки.



Результат фіналу / Скриншот із сайту Ігор

Це 62-га медаль для України у Парижі.