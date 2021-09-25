"Люди, які продали чемпіонат світу": в Україні покажуть документальний фільм про корупцію в ФІФА

Discovery розпочала показ двосерійного фільму "Люди, які продали чемпіонат світу" (The Men Who Sold the World Cup) від відомих режисерів Даніеля Ді Мауро та Моргана Пеме – це неймовірна історія про те, як було продане найбільше змагання з футболу.

Чутки про підкуп, корупцію і вплив великої політики, а також таємні угоди та жадібність під час визначення країн для проведення чемпіонату ходять постійно. Та це досягло піку, коли чемпіонат світу з футболу 2022 року був вручений Катару – безлюдній країні з вкрай жарким літом, без жодного стадіону світового рівня, населенням, переважно байдужим до футболу, але великою кількістю грошей.

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В ексклюзивних інтерв'ю з тими, хто був всередині історії, у цьому документальному фільмі розповідається про те, що стоїть за тим, як найбільшу спортивну подію у світі продавали деякі з найвищих офіційних осіб міжнародного футболу, і як вони потім втратили свої посади і вплив.

Завдяки унікальним свідченням, які рухають історію, глядачі потраплять всередину ФІФА в епоху Йозефа Блаттера, сумнозвісного експрезидента, який десятиліттями очолював світовий футбол. Це був світ, де для деяких нормальні правила не діяли, а хабарництво та розкрадання були лише частиною звичного стану справ.

Це майже шекспірівська оповідь про гроші, владу та корупцію, в якій зображено епатажних персонажів, серед яких американський футболіст Чак Блейзер та укладач катарських угод Мохамед бен Хаммам. Учасниками фільму також будуть викривач з катарської команди, колишній керівник пресслужби Блаттера, деякі великі футболісти, серед яких Юрген Клінсманн та Лендон Донован, а також сам Йозеф Блаттер.

Перший епізод ведуть розслідувачі з Sunday Times Хайді Блейк та Джонатан Калверт, де розповідають про своє неймовірне розслідування, яке виявило розгул корупції в центрі ФІФА. У другому епізоді говоритимуть слідчі ФБР та СВД (Служби внутрішніх доходів), завданням яких було розкрити злочинну поведінку в центрі організації.

Прем’єра в Україні відбудеться 21 жовтня ексклюзивно на Discovery+.