"Люди, які продали чемпіонат світу": в Україні покажуть документальний фільм про корупцію в ФІФА

Discovery розпочала показ двосерійного фільму "Люди, які продали чемпіонат світу" (The Men Who Sold the World Cup) від відомих режисерів Даніеля Ді Мауро та Моргана Пеме – це неймовірна історія про те, як було продане найбільше змагання з футболу.