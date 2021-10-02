Ляп року: коментатор Динамо радів голу Шахтаря, переплутавши команди – відео

Команди Динамо та Шахтаря 2 жовтня зустрілися у чемпіонаті U-19. Під час трансляції поєдинку на ютуб-каналі Динамо стався курйозний інцидент.

Коментатор переплутав команди

Уже на перших хвилинах матчу Шахтарю вдалося відкрити рахунок завдяки голу Данила Гончарука. Гравець "гірників" переграв Руслана Нещерета.

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Та коментатор гри не відразу зрозумів, хто забив гол. Він почав радіти м'ячу, вважаю, що вперед вийшло саме Динамо.

У трансляції навіть з'явився титр, що Динамо вийшло вперед.

Вже через декілька секунд коментатор на ютуб-каналі виправив помилку. Насправді гол забив Шахтар.

Дивіться відео курйозного інциденту



У середині першого тайму Шахтар закріпив перевагу завдяки голу Глущенка та здобув перемогу з рахунком 2:0.

Завдяки перемозі "гірники" одноосібно очолюють турнірну таблицю. Динамо програє Шахтарю вже 6 очок.