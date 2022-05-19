Ляхова з рекордом виграла першу золоту медаль після декрету та зворушливо присвятила її Україні

Українські легкоатлетки вдало виступили на турнірі в італійському Савоно. Свою першу нагороду після декрету здобула бігунка Ольга Ляхова.

Тріумфальна звитяга для українки

Досвідчена легкоатлетка стала найкращою у бігу на 800 метрів. Українці вдалось випередити суперниць зі Словенії та Польщі та показати при цьому рекорд італійського турніру. Ольга Ляхова фінішувала першою із результатом 2.01,58, що є рекордним часом цих змагань, пише 24 канал.

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Українська бігунка вперше вийшла на дистанцію після народження донечки Ніколь та декрету.

Трійка призерів на 800 метрів

Ольга Ляхова (Україна) – 2.01,58 Аніта Хорват (Словенія) – 2.01,60 Анжеліка Сарна (Польща) – 2.01,87

Ляхова прокоментувала звитягу у своїх соцмережах, виклавши частинку відео з нагородження. Свою перемогу Ольга відсвяткувала за українським прапором та присвятила свого золоту медаль рідній країні. Легкоатлетка не сумнівається у перемозі України у війні проти окупантів.

Бігунка сподівається, що з кожним наступним стартом буде показувати лише кращі результати та фізичну форму.

Ця перемога для тебе, Україно! Дуже приємно представляти мою країну на міжнародній арені. Після тривалої перерви це було дуже нервово. Але я щаслива, що змогла повернутись. Вірю, що з кожним стартом буде ще краще та швидше. Україна точно переможе у цій війні. Тому що за нами – правда. Україна – у серці,

– написала легкоатлетка.

Відео нагородження Ляхової

Що відомо про Ольгу Ляхову

Ольга Ляхова – українська бігунка, яка спеціалізується на середні дистанції

Двічі ставала призеркою чемпіонату Європи ("срібло" у 2014-му році в Цюриху та "бронзу" у 2019-му у Глазго).

У 2019-му здобула дві золоті медалі Європейських ігор у Мінську.

Учасниця Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де -Жанейро.

Війна забрала життя бабусі Ляхової

. Ще одну нагороду для України в італійському Савоно здобула Анна Рижикова, яка стала другою у бігу з бар'єрами на 400 метрів.

У середині березня сумну звістку сповістила сама 30-річна легкоатлетка. У рідному для Ляхової Рубіжному, що на Луганщині, померла бабуся. Зв'язок із рідною людиною обірвався ще 9 березня, а про смерть бігунка дізналась від жінки, яка доглядала за пристарілою.

Ймовірно, що смерть бабусі була після масової пожежі у будинках, яка спалахнула внаслідок обстрілів загарбників. Точна причина смерті не була названа. Через бойові дії Ляхова навіть не змогла приїхати на похорони бабусі, за що попросила у неї пробачення.