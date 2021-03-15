У Львові запроваджують локдаун: як це вплине на матчі збірної України з футболу

У Львові запроваджують перший етап локдауну. У місті запроваджують чимало обмежень, у тому числі і на спортивні події.

У Львові погіршилася ситуація з коронавірусом. Тому на комісії ТЕБ і НС було прийнято ряд рішень щодо карантинних заходів на найближчі два тижні у Львові.

До теми Щеплення отримають не лише медики: на Львівщині почали вакцинацію публічних людей та активістів

Ми прийняли рішення стосовно спортивних змагань. Ті спортивні змагання, які планували проводити в закритих приміщеннях, є пропозиція перенести на інший період. Або робити змагання на відкритому просторі,

– заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, обмеження, які будуть застосовані у Львові – це перший крок, щоб не потрапити до "червоної зони". Поки у місті закривають школи. натомість громадський транспорт і надалі курсуватиме у звичному режимі.

Як обмеження запроваджують у Львові

Учні шкіл 5-11 класу переходять на дистанційне навчання (у львівських школах вже 185 хворих працівників на коронавірус, а також 122 учні з інфекцією. Станом на 15 березня зафіксували 35 нових випадків серед працівників шкіл та ще 16 випадків серед школярів).

Позашкілля (гуртки, секції) переходять на дистанційне навчання.

За пропозицією управління спорту Львова організаторам спортивних подій у приміщення рекомендовано їх перенести.

Пильніша увага до нічних клубів. На вихідних неодноразово фіксувались події без дотримання жодних норм безпеки.

Варто нагадати, що наприкінці березня збірна України з футболу проведе два матчі відбору на чемпіонат світу саме на "Арені Львів". 28 березня підопічні Андрія Шевченка проведуть матч проти збірної Фінляндії, а 31 березня приймуть у рідних стінах команду Казахстану.

Журналісти "ТаТоТаке" стверджували, що матчі можуть перенести до Харкова через незадовільний стан газону. Хоча львівським командам за три тижні до ігор збірної заборонили проводити на "Арені Львів" свої матчі чемпіонату. Однак директорка стадіону Ольга Манько заперечила цей факт.

Матч збірних України на "Арені Львів" належить до події на відкритому просторі. Відтак запровадження локдауну не повинно вплинути на проведення матчу. Однак можуть бути застосовані додаткові обмеження.