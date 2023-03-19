Одним білорусом менше: львівський Рух попрощався з тренером після поразки від Шахтаря

"Жовто-чорні" виграли лише один матч з останніх семи і опустились майже у зону вильоту. Через це керівництво команди вирішило піти на зміну тренера.

Рух без тренера

У неділю в УПЛ завершився 18 тур. В останньому поєдинку вікенда львівський Рух поступився лідеру турнірної таблиці донецькому Шахтарю.

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Після гри Рух оголосив про припинення співпраці зі наставником команди Леонідом Кучуком. Про це львів'яни оголосили на своєму офіційному сайті.

"Жовто-чорні" не повідомляють про причини розставаня із білорусом, а тако не назвали нового тренера команди. Клуб подякував за співпрацю і побажав Кучуку успіху у подальшій кар'єрі.

Кучук вдруге залишає Рух

Раніше білорус вже розставався з Рухом. Леонід Станіславович очолював команду з лютого по грудень 2019 року, коли команда виступала у Першій Лізі.

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В серпні 2021-го білорус повернувся у львівський клуб, де пропрацював півтора року. За ці два терміни Кучук провів на чолі Руха 66 матчів, вигравши 27 з них. Ще 19 ігор завершились внічию і 20 – поразками "жовто-чорних".

У поточному сезоні УПЛ Рух йде на 14 місці у зоні перехідних матчів. Львівський клуб лише за додатковими показниками випереджає зону вильоту і на бал відстає від рятівної 12-ої позиції. Правда, у "жовто-чорних" зіграно на матч менше, ніж у конкурентів.

. До відходу Кучука в УПЛ працювало двоє тренерів з Білорусі. Тепер же з громадян країни-агресорки залишився лише коуч Львова Олег Дулуб.