Львів залишився без тренера: Безсмертний подав у відставку

У чемпіонаті України з футболу відбулася чергова відставка і знову у львівському клубі. Цього разу ПФК Львів оголосив, що Анатолій Безсмертний подав у відставку.

Львів прийняв відставку тренера

Повідомляється, що ПФК Львів 25 серпня прийняв заяву про відставку Безсмертного.

До речі Шахтар хоче купити воротаря збірної України: "гірники" готові викласти 3 мільйони євро

Це непросте рішення, проте команді потрібні зміни. Можу запевнити, що завжди був націлений на результат, якого, на превеликий жаль, не вдалось досягнути на старті чемпіонату. Важко об’єктивно оцінювати власну роботу – на детальний аналіз буде час згодом, але вже зараз я відчуваю, що команді потрібні кардинальні зміни, аби продовжувати вдосконалюватись,

– сказав Безсмертний.

Тренер подякував керівництву клубу, футболістам та вболівальникам.

"Це був фантастичний період", – резюмував Безсмертний.