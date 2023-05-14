Час пакувати валізи: Львів поступився Ворсклі та практично втратив шанси на порятунок – відео

Підопічні Анатолія Безсмертного зазнали девятої поспіль поразки. У матчі 26-го туру УПЛ львів'яни програли у рідних стінах Ворсклі.

Львів – Ворскла 0:2

Голи: Сефері, 57 (пен.), Скляр, 90

Полтавська Ворскла зберігає шанси на потрапляння в Лігу конференцій, а от Львів однією ногою вже в Першій лізі. Щоб врятуватися від пониження в класі команді Анатолія Безсмертного необхідно перемагати у всіх матчах, пише 24 Канал.

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Ворскла добила безпорадний Львів

У першій половині гри гості були ближчими до взяття воріт, ніж господарі. Наприкінці тайму стійка врятувала Львів після удару вихованця Карпат Василя Кравця.

Свою ігрову перевагу підопічні Скрипника реалізували в другій 45-хвилинці. Спочатку найкращий бомбардир Ворскли Таулянт Сефері реалізував пенальті. А на останній хвилині основного часу Олександр Скляр поховав надії львів'ян на порятунок.

Ворскляни набрали 33 очка та зберігають шанси потрапити в Лігу конференцій. Відставання від Олександрії складає лише 6 балів. Але підопічним Скрипника доведеться ще випередити своїх прямих конкурентів – Кривбас та Колос.

Львів зазнав дев'ятої поспіль поразки під керівництвом Безсмертного. За чотири тури до завершення чемпіонату головний аутсайдер УПЛ відстає від 14 рядка на 11 очок та практично втратив шанси на порятунок.

Відеоогляд матчу Львів – Ворскла