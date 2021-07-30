Шахтар у напруженому матчі розгромив на виїзді Львів: відео

У п'ятницю, 30 липня, Львів на власному полі зіграв проти Шахтаря матч чемпіонату. "Гірники" здобули перемогу завдяки голам у другому таймі.

Львів – Шахтар 0:3

Голи: Траоре, 73, Дентіньо, 85, Педріньо, 90+5

В минулому сезоні домашній матч Львова проти Шахтаря закінчився сенсацією. для початку гру перенесли до Харкова, а вже в самому матчі перемогу святкували саме "містяни". Хоча були відвертими аутсайдерами.

Варте уваги В яких формах виступлять українські футбольні клуби в новому сезоні: фото

Львів і в цьому матчі міг ошелешити Шахтар, коли створив момент вже на першій хвилині зустрічі. Ернест відібрав м'яч після невдалого пасу Марлона на Додо, після чого небезпечно пробив у кут воріт. Трубін стрибнув, але м'яч полетів повз ворота.

Це був чи не єдиний момент господарів в першому таймі. Решта часу до перерви Львів провів у захисті, дуже часто перебуваючи всією командою за лінією м'яча. "Гірники" такий насичений захист ніяк пройти не могли.

Другий тайм знову розпочався з гольового моменту у виконанні господарів. Ернест на фланзі протиснув Додо, після чого навісив. Шина був без опіки і небезпечно пробив. Цього разу в руки Трубіну.

Все змінилося у грі після замін в обох команд. Замість Тете та Корнієнка вийшли Марлос та Ісмаілі. А у Львові ризикнули, випустивши замість опорника Політила атакувального півзахисника Альваро (також вийшов Ренан замість Нича). Вже за декілька хвилин у ворота Львова влетів перший гол – Марлос навісив, а Траоре головою відправив м'яч у ворота. Форвард відзначився у другому поспіль матчі в УПЛ.

Відео голу Траоре



Пропущений гол змусив львів'ян активніше йти вперед, відкриваючи вільні зони для суперника. Це і призвело до того, що до кінця матчу у їх ворота влетіло ще два голи – Дентіньо відзначився після прострілу Ісмаілі, а вже у компенсований арбітром час перший гол за Шахтар забив Педріньо.

Відео голу Дентіньо



Шахтар перемагає і тепер буде готуватися до матчу кваліфікації Ліги чемпіонів. У вівторок, 3 серпня, донеччани на виїзді зіграють проти бельгійського Генка.