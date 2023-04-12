Шахтар вигриз перемогу у Львова: 18-річний новачок "гірників" знову врятував від фіаско – відео

У середу, 12 квітня, Шахтар гостював на полі Львова у рамках перенесеного матчу 6-го туру УПЛ-2022/2023. "Гірники" на останніх миттєвостях здобули перемогу.

Львів – Шахтар 1:2

Голи: Гочолейшвілі, 56 (авт.) – Судаков, 62, Келсі, 90+4

Перший тайм Львів може занести собі в актив. Господарі надійно грали у захисті та навіть намагались створювати гостроту біля воріт суперника. Хоча саме Шахтар підходив до цього поєдинку у статусі фаворита, пише 24 Канал.

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Перша 45-хвилинка була скупа на голи. Команди на двох так і не спромоглись бодай розмочити нулі на табло "Арени Львів".

Перший тайм запам'ятався хіба що травмою Криськіва, якого на 27-й хвилині замінив Очеретько. Прикрої втрати зазнала команда Йовічевіча.

У другій частині поєдинку команди на двох забили аж три голи. Цікаво, що усі вони були у виконанні футболістів Шахтаря, як у чужі, так і у власні ворота.

На 56-й хвилині Богунов виконав подачу у штрафний, а Гочолейшвілі намагався головою винести м'яч далі від воріт. Але зрізав м'яч у сітку володінь Трубіна. Анатолій не очікував такого розвитку подій. Львів першим повів у рахунку 1:0.

Але перевага господарів трималась лише 6 хвилин. На 62-й хвилині Судаков наважився на дальній постріл, м'яч після рикошетів та від стійки залетів у сітку воріт Юрчука. Десь сумно на лаві запасних Львова за цим спостерігав досвідчений голкіпер Рибка. Шахтар швидко зрівняв рахунок на табло 1:1.

Поєдинок видався багатим на моменти та удари. Але переможний гол "гірників" був забитий лише на четвертій компенсованій до матчу хвилині. Келсі, який вийшов по перерві, приніс перемогу Шахтарю 1:2.

Команда несамовито раділа вирваній звитязі. Хоча тренер Львова повинен бути задоволений грою своєю командою проти лідера УПЛ.

Подарунку для Дніпра-1, який йде другим, не сталось. Перевага Шахтаря над прямим конкурентом за чемпіонство складає 2 бали.

Львів із 13 очками продовжує бути головним аутсайдером сезону УПЛ-2022/2023.

Відеоогляд матчу Львів – Шахтар