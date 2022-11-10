Дулуб переграв Кучука: Львів у більшості здобув перемогу в дербі

ФК Львів зумів перемогти в принциповому матчі Рух. Ізюминкою поєдинку 12-го туру УПЛ було протистояння двох білоруських фахівців – Дулуба і Кучука.

Львів – Рух 2:1

Голи: Бугай, 10, Крушинський, 32 – Таллес, 49

Львівське дербі завжди відзначається безкомпромісною боротьбою, на якому б місці суперники не знаходились в турнірній таблиці. Номінальні гості видали серію з трьох безпрограшних матчів, тож сподівалися її продовжити. Натомість Львів востаннє перемагав ще 25 вересня. Команда Дулуба опинилася на дні турнірної таблиці і після матчу з Рухом сподівалися покращити своє становище.

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Дебют зустрічі був за футболістами Львова. На 10-й хвилині матчу Васильєв зі штрафного завдав потужного удару по воротах Паньківа – досвідчений голкіпер відбив м’яч, але на добиванні спритнішим був Бугай. Влучний удар форварда під поперечину змінив рахунок на табло – 1:0.

В середині тайму підопічні Дулуба подвоїли свою перевагу. Бойко зробив подачу з флангу, яку головою замкнув Крушинський. До речі, цей гол став першим в УПЛ для 20-річного гравця.

Гра в атаці не задовольняла тренера Руху Леоніда Кучука, який наприкінці тайму посадив на лаву нігерійського форварда Енобахара і випустив замість нього Бойчука.

Але ця заміна лише послабила Рух. На початку другого тайму Бойчук отримав червону картку за лайку на адресу арбітра. Проте відразу підопічні Кучука зуміли відіграти один м’яч. Найкращий бомбардир команди Таллес несильним, але влучним ударом пробив по воротах Ільющенкова.

Не дивлячись на всі спроби суперників змінити рахунок в матчі, арбітр зафіксував перемогу Львова з рахунком 2:1.

Турнірне положення

Перемога над Рухом дозволила Львову піднятися в турнірній таблиці на 12 сходинку. Команда Кучука замикає чільну десятку команд УПЛ. В активі Руха 11 балів.

Відеоогляд матчу Львів – Рух