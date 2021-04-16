Львів здобув вольову перемогу над Олександрією: відео

У матчі між Львовом та Олександрією в п'ятницю, 16 квітня, господарі поля здобули вольову перемогу, забивши у ворота суперника одразу три голи.

Львів – Олександрія 3:1

Голи: Ернест, 39, Білик, 43 (авт), Нич, 55 – Устименко, 30

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран вирішив вдатися до ротації в цьому матчі. Так, за команду в УПЛ дебютував Дришлюк. Місце у воротах зайняв Білик. А попереду у нападі зіграв Устименко. Зате один з лідерів команди Лучкевич навіть не прибув до Львова. Такі зміни пов'язані з тим, що вже у середу, 21 квітня, Олександрії грати півфінал Кубка України проти Зорі. Тож керівництво клубу вирішило поберегти сили.

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Перед Львовом ніяких інших задач, окрім збереження місця в УПЛ, немає. І на інші турнірі "містянам" відволікатися не треба. Тому на цей матч вони вийшли у бойовому складі. Хоча і тут не обійшлося без неочікуваних замін – місце у воротах зайняв Ільющенков.

У першому таймі Олександрія більше володіла м'ячем, і намагалася створювати моменти. І перший удар в площину воріт став результативним. Правда це сталося аж на 30-й хвилині. Пашаєв зіграв "у стіночку" з Гречишкіним та навісив з флангу. Махмутович намагався дістатися до м'яча, але лише продовжив його політ в центр штрафного майданчика. А вже там ніким не прикритий Устименко у падінні переправив м'яч у ворота.

Згодом Олександрія вимагала пенальті, коли Шастал впав у штрафному. Він намагався пробити по м'ячу, але Довгий випередив його. Арбітр одразу показав, що порушення в цьому моменті не було.

Та ще до перерви Львів зумів не лише зрівняти рахунок, але й вийти вперед. Спочатку після прострілу Буська Бабогло невдало намагався вибити м'яч. Але вийшло так, що він його лише скинув на Ернеста. А вже той з близької відстані відправив м'яч у ворота.

А після цього чергові помилки захисту Олександрії призвели до моменту Алваро. Та цього разу Бондаренко підстрахував, заблокувавши удар. Але господарі здобули право на кутовий. Після його подачі Брікнер в боротьбі з Мірошниченком пробив головою. М'яч після рикошету летів у ворота, і голкіпер Білик, невдало обравши позицію, фактично закинув його туди. Саме на Білика це і записали як автогол.

У другому таймі Олександрія теж могла забити гол після помилки воротаря після подачі з кутового. Устименко пробив з відскоком м'яча від газону. І Ільющенков лише з другої спроби впіймав м'яч.

Третій гол викликає запитання, чи не було під час атаки порушення правил. Алваро ще на своїй половині поля відібрав м'яч в Дришлюка. Але в цьому моменті він міг зіграти в ногу суперника (гравець Олександрії після цього епізоду залишився лежати на газоні). Завдяки цьому Львову вдалася атака три в три, коли Алваро перед штрафний віддав пас на Ернеста, а вже той прострелив на Нича. Форвард забивав майже у порожні ворота.

Олександрія намагалася змінити хід матчу замінами. І навіть забила гол. Але арбітр не зарахував взяття воріт Мишенка через офсайд.

Відеоогляд матчу Львів – Олександрія

Гра так і закінчилася дещо неочікуваною перемогою Львова, завдяки чому команда зуміла піднятися з дна турнірної таблиці на 11 місце. Олександрія ж поки сьома, і шансів пробитися в єврокубки, окрім як через перемогу в кубку України, в команди немає.