Потихеньку в єврокубки: Олександрія у більшості змогла обіграти аутсайдера УПЛ Львів – відео

"Містянам" вдалось здолати явного аутсайдера УПЛ. Олександрія не без проблем вийшла переможцем з матчу.

Львів – Олександрія 0:1

Гол: Сігєєв, 12

Львів та Олександрія провели зустріч в рамках 24-го туру Української Прем'єр-ліги, переможцями з якої вийшли "містяни". "Жовто-чорні" без зайвої витрати сил намагаються втримати єврокубкове місце, пише 24 Канал.

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З цікавого було мало

Львівський колектив продовжує своє вільне довге падіння в Першу лігу України, а от Олександрія не дуже впевнено дає зрозуміти, що вони варті потрапити у єврокубки, куди квиток саме у руках "містян". "Жовто-чорні" не надто впевнено розібрались з аутсайдером.

З перших хвилин не так Олександрія продемонструвала свої заслуги, за які вони знаходяться на верхівці турнірної таблиці, як Львів показав, чому вони знаходяться на дні УПЛ. "Містяни" змогли забити швидкий гол завдяки незлагодженим діям "левів".

На 12-ій хвилині матчу гол на свій рахунок зміг записати Кирило Сігєєв. Півзахисник Олександрії після подачі з флангу опинився самісінький у карному майданчику суперника та без проблем переправив м'яч у сітку воріт суперника, 0:1.

Матч не видався насиченим на гостроту, проте команди зібрали хороший врожай гірчичників, оскільки арбітр зустрічі продемонстрував на дві команди 7 жовтих вогників. В дебюті другого тайму жовта картка Богдана Мишенка, який виступає за Львів, пофарбувалась у червоний колір, що вбило шанси і надії "золотих левів" вирвати бодай бал у зустрічі.

Наприкінці матчу Львів заробив кутовий удар, на розіграш якого пішов навіть голкіпер "левів" Олександр Рибка, проте арбітр зустрічі не дав нагоди Львову виконати стандарт, що звичайно розізлило гравців аутсайдера чемпіонату, оскільки ті втратили нагоду врятуватись.

Таким чином, Олександрія залишається на 5-ій сходинці УПЛ (37 очок у активі), відстаючи від свого найближчого переслідувача Кривбаса на 6 балів. Щодо Львова, то в команди ситуація досить сумна. "Золоті леви" посідають останню сходинку чемпіонату (13 балів в активі), відстаючи від порятункової зони на аж 11 балів.

Відеоогляд матчу Львів – Олександрія: