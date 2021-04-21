Львів здолав Минай у перенесеному матчі та збільшив свої шанси залишитись в УПЛ: відео

Львів та Минай у середу, 21 квітня, у Луцьку зіграли перенесений матч 1 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Перемогу в матчі аутсайдерів УПЛ здобув Львів.

Львів – Минай 1:0

Гол: Маємбе, 39 (авт)

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Львів та Минай – два клуби, які ведуть пряму боротьбу за виживання. Перед грою обидві команди набрали по 18 очок і всього на один бал випереджають останній Рух.

Через спалах коронавірусу у таборі львів'ян матч першого туру, в якому клуби мали зустрітися у Львові, було перенесено. Гру перенесли аж на 21 квітня, коли до завершення чемпіонату залишилося всього 4 тури.

За увесь перший тайм команди створили всього один гострий момент, після якого було забито гол. Після подачі з кутового номінальні господарі відзначилися курйозним голом.

Воротар Минаю Попович невдало вийшов на перехоплення, внаслідок чого Довгий пробив головою. М'яч влучив у стійку і рикошетом від Маємбе опинився у воротах. Захисник гостей не зміг вибити м'яч.

Після перерви Минай побіг відіграватися. Перший гострий момент гості створили на 53 хвилині. Бойко отримав м'яч від Нурієва і завдав удару з меж штрафного. М'яч після рикошету падав під поперечину, але голкіпер відбив його.

Через хвилину захисник львів'ян Бусько врятував команду, вибивши м'яч з лінії воріт після удару Ткачука через себе. Львів відповів дальнім ударом у виконанні Довгого, але на висоті був Попович.

На 61 хвилині господарі мали ще один момент. Ернест отримав вертикальну передачу, увірвався у штрафний та з досить гострого кута завдав удару у площину воріт. Попович здійснив сейв.

Через 2 хвилини Львів розіграв чудову комбінацію, яку ударом майже з лінії штрафного завершив Довгий. Попович і цього разу виручив Минай. На 71 хвилині Ернест отримав черговий шанс реалізувати рандеву, але й ця дуель залишилася за голкіпером.

За 72 хвилині "закривати" матч всі підстав мав Нич. Нападник Львова прийняв м'яч у штрафному Миная та пробив з розвороту. Гравцю дещо забракло точності й він не влучив у площину воріт.

Наприкінці матчу Минай намагався влаштувати навалу та вирвати нічию. Однак Львів відстояв перевагу та здобув важливу перемогу.

Тепер Львів посідає 10 місце, маючи 21 очко. Також у львів'ян гра в запасі. Натомість Минай надалі на 13 сходинці та всього на один бал випереджає Рух.

Львів – Минай відеоогляд