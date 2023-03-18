Кривбас у меншості втратив перемогу над Львовом у гольовій перестрілці – відеоогляд

У матчі 18-го туру чемпіонату України Львів зіграв у результативну нічию з Кривбасом. Команда Вернидуба весь другий тайм грала у меншості.

Львів – Кривбас 2:2

Голи: Богунов, 75, Бєляєв, 87 – Капіч, 20 (пен.), 89

Оновленому Львову важко даються матчі з лідерами чемпіонату. Тож у грі з Кривбасом команда Дулуба сподівалася розжитися заліковими очками, пише 24 канал.

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Вилучення і два пенальті

Вже на початку зустрічі підопічні Вернидуба заробили право на одинадцятиметровий за порушення Дитятьєва на Устименку. Вирок судді чітко виконав більярдним ударом Капіч – м'яч від стійки залетів у ворота.

Наприкінці першого тайму стався епізод, який у підсумку вплинув на результат матчу. За фол проти Рибки другу жовту заробив Татарков, залишивши Кривбас у меншості.

Львів у більшості намагався врятуватися від поразки. За 15 хвилин до завершення матчу підопічні Дулуба заробили пенальті. До позначки підійшов Бугай, але він не зумів переграти Сарнавського. Втім, Богунов першим встиг на добивання та зрівняв рахунок.

Проте гостей не задовольняв такий результат. На 79-й хвилині матчу Капіч скористався пасом Хомченовського, поціливши в дальній кут воріт Рибки.

Матч наближався до свого завершення, коли хавбек Львова Бєляєв дальнім ударом приніс рятівну нічию своїй команді.

Відеоогляд матчу Львів – Кривбас