Лузан першою в історії України виграла 4 медалі чемпіонату Європи з веслування

У Познані (Польща) завершується чемпіонат Європи з веслування на байдарках та каное. Людмила Лузан здобула срібло у спринті.

Це 4 медаль для українки на цих змаганнях (2 золота, срібло і бронза). Раніше нікому з України не підкорялося подібне досягнення на чемпіонаті Європи.

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Також 6 червня Лузанпосіла третє місце в спринті в двійці разом з Анастасією Черніковою. Ця ж пара днем раніше стала чемпіоном Європи в олімпійській дисципліні. У спринті дівчата показали результат – 45,204 сек.

Чемпіонат Європи з веслування, каное, 200 м