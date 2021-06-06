Лузан першою в історії України виграла 4 медалі чемпіонату Європи з веслування

У Познані (Польща) завершується чемпіонат Європи з веслування на байдарках та каное. Людмила Лузан здобула срібло у спринті.
Це 4 медаль для українки на цих змаганнях (2 золота, срібло і бронза). Раніше нікому з України не підкорялося подібне досягнення на чемпіонаті Європи.
До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020
Також 6 червня Лузанпосіла третє місце в спринті в двійці разом з Анастасією Черніковою. Ця ж пара днем раніше стала чемпіоном Європи в олімпійській дисципліні. У спринті дівчата показали результат – 45,204 сек.
Чемпіонат Європи з веслування, каное, 200 м
- Дорота Боровська (Польща) – 46,888
- Людмила Лузан (Україна) – 47,595
- Олеся Ромасенко (Росія) – 47,668