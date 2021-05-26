Каштру вперше прокоментував конфлікт з Тайсоном у Шахтарі

Португальський фахівець Луїш Каштру вперше прокоментував конфлікт з півзахисником Тайсоном.

Сварка Каштру та Тайсона призвела до того, що хавбек був переведений у дубль, а незабаром з ним за взаємною згодою сторін був достроково розірваний контракт.

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"У нас була невелика проблема, але все вже скінчилося. Більше не варто про це говорити. Головне – це справжнє. Важливо, що у Тайсона все добре, у Шахтаря все добре, у мене, як у тренера, все добре. Важливим є те, що все в минулому, все вирішилося. Тайсон – мій друг, якому я бажаю удачі", – сказав 59-річний Каштру.

Конфлікт Каштру та Тайсона: що відомо