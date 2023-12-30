Челсі без Мудрика ледь не втратило перемогу у матчі проти одного з аутсайдерів АПЛ: відео голів

У суботу, 30 грудня, Челсі гостювало на полі Лутона у рамках 20-го туру АПЛ сезону-2023/2024. "Сині" ледь не розгубили переможний результат у грі проти одного з аутсайдерів першості.

Лутон – Челсі 2:3

Голи: Барклі, 80, Адебайо, 87 – Палмер, 12, 70, Мадуеке, 37

Михайло Мудрик розпочав поєдинок проти Лутона на лаві запасних "аристократів". Все-таки травма українця, які він дістав у минулому матчі проти Крістал Пелес, внесла корективи. Або ж це план Маурісіо Почеттіно, повідомляє 24 Канал.

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Навіть без українського лівого вінгера Челсі двічі засмутило голкіпера господарів у першому таймі. Спершу Палмер на 12-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі, а вже під завісу першої частини гри подвоїв перевагу "синіх" до 0:2.

Саме з таким рахунком команди пішли на 15-хвилинну перерву,

У середині другого тайму все той же Палмер оформив дубль та довів рахунок до розгромного 0:3.

Здавалось, що гості легко вивезуть 3 бали із однойменного міста Лутон.

Вже через чотири хвилини господарі відквитали один гол, але суддя угледів у цьому епізоді офсайд. Рахунок у матчі не змінився – 0:3 на користь Челсі.

Ще через шість хвилин Лутон таки змусив рідні трибуни шаленіти. Відставання скоротив Барклі – 1:3.

Сім хвилин знадобилось господарям, аби скоротити відставання до мінімуму. Адебайо таки із другої спроби забив за усіма футбольними правилами – 2:3.

Фінальний свисток зафіксував виїзну перемогу Челсі 2:3, якої могло й не бути. Мудрик провів весь матч на лаві запасних "синіх".

Лондонський клуб набрав вже 28 балів та повернув собі 10-те місце в АПЛ. Лутон залишився при своїх – 15 очок та 18-та позиція.

Відео усіх голів матчу Лутон – Челсі