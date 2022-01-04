Лунін зіграє за Реал в матчі Кубка Іспанії: обіцянка Анчелотті

Вже 5 січня Реал зіграє матч Кубка Іспанії. Місце у воротах мадридської команди займе українець Андрій Лунін. Таку обіцянку перед грою дав головний тренер Карло Анчелотті під час спілкування з журналістами.

Відкладений дебют

Лунін міг зіграти у першому матчі Реалу у 2022 році – 2 січня проти Хетафе в чемпіонаті Іспанії. Адже інший воротар команди Тібо Куртуа здав позитивний тест на коронавірус. Правда вже наступного дня в бельгійського голкіпера було два поспіль негативні тести, і йому дозволили зіграти. Але Реалу це не допомогло – команда неочікувано програла.

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При цьому для Луніна цей матч міг би стати дебютним за "вершкових" в Ла Лізі. Адже з моменту переходу в клуб він лише одного разу зіграв за основну команду – 21 січня 2021 року в матчі 1/16 фіналу кубка Іспанії проти Алькояно. І от тепер на нього знову очікує вихід у стартовому складі. І це знову буде Алькояно в 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

Те, що Лунін вийде у старті, заявив головний тренер команди Карло Анчелотті.

Це матч, в якому я хочу дати ігровий час одному гравцю – Андрію Луніну. Я збираюся випустити на цей матч найкращий склад, адже ми дуже серйозно ставимося до цієї гри,

– заявив Анчелотті.

Реал прагне реваншу

Реал і справді доволі серйозно ставиться до цього матчу. Та прагне реваншу. Адже в попередньому матчі між цими командами Алькояно зумів перемогти в додатковий час та вибив "галактікос" з турніру. Однак тут варто наголосити, що в цьому матчі за Реал вийшли гравці, які мали мало ігрової практики (у тому числі Лунін), тому відчувалася незіграність.

Хоча і цього разу не варто очікувати, що на поле вийдуть усі найсильніші. Анчелотті вже заявив, що Бензема, Модріч та Менді відчувають певний дискомфорт після матчу з Хетафе. Вінісіус лише 5 січня повернеться до тренувального процесу. Також не добре почуває себе і Бейл. Тож навряд чи наставник ризикне їх здоров'ям. Адже вже 8 січня Реал зіграє проти Валенсії в чемпіонаті Іспанії, а 12 грудня на команду очікує матч проти Барселони в півфіналі Суперкубка Іспанії. Цей матч відбудеться в Саудівській Аравії.