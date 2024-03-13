До чого тут повернення Куртуа: Лунін готовий залишитись у Реалі за однієї умови

Андрій Лунін видає свій найкращий сезон у мадридському Реалі. Серйозна Тібо Куртуа та виграна конкуренція пішла на користь українському голкіперу, який переконав Карло Анчелотті та керівництво клубу у своєму професіоналізмі та відданості "вершковим".

У поточному сезоні-2023/2024 Андрій Лунін вже провів 22 матчі (із них 10 – "сухих"), у яких пропустив 17 голів. Українець дочекався свого часу, аби здобути звання першого номера Реала.

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Які умови українця почує керівництво Реала

Однак все більше чуток з'являється про повернення Тібо Куртуа, який вже потрохи тренується на футбольному полі. Очікується, що бельгієць поверне собі місце у ворота мадридського клубу. А Лунін знову буде другим номером "галактікос".

Але такий поворот подій точно не влаштує українця. Хоч Лунін має чинний контракт із "Королівським клубом" до кінця наступного сезону-2024/2025, але Андрій точно не буде погоджуватись із другим номером команди.

Водночас у Реалі все більше говорять про бажання продовжити угоду з українським воротарем. Лунін ще ж досі не прийняв фінального рішення щодо свого майбутнього в Іспанії.

Українець хоче отримати від керівництва Реала гарантії щодо своєї ігрової практики. 25-річний футболіст хоче далі часто виходити на поле, якщо погодиться на пролонгації співпраці із мадридським клубом. Андрій не хоче знову бути дублером Куртуа.

Лише за умов гарантії великої ігрової практики Лунін продовжить контракт із Реалом.

Лунін отримав виклик у збірну України на березневі матчі. Карло Анчелотті боїться за здоров'я голкіпера, який є першим номером Реала.

Цікаво, що орендований у лондонського Челсі Кепа Аррісабала розлючений через програну конкуренцію Луніну. Іспанець вже навіть був ініціатором розмови із головним тренером Карло Анчелотті, вибір якого впав на українця.

Ймовірно, що Реал не буде викупляти у Челсі контракт іспанського голкіпера.